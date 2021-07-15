Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 300 тысяч

Количество случаев коронавируса в Вооруженных силах США с начала пандемии составило более 306 тыс., следует из последних данных Пентагона.
Вместе с тем прирост резко сократился. За последние полтора месяца он вырос всего на 3,4%,
По последним сведениям, более 998 тыс. военнослужащих были полностью вакцинированы, еще 226 тыс. получили первую дозу вакцины.
Согласно статистике, с начала пандемии заболевание выявлено у почти 204 тыс. военнослужащих, около 53,5 тыс. гражданских служащих, свыше 30 тыс. членов семей и почти 19 тыс. сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От коронавируса скончались 361 человек, в том числе 26 военнослужащих, 237 гражданских служащих, 14 членов семей и 84 подрядчика.
При этом выздоровели более 297 тыс. человек, из которых свыше 201 тыс. являются военнослужащими. В настоящее время в госпиталях находится более 4,2 тыс. человек, примерно 43% из которых являются военными.
На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - свыше 72,8 тыс. военнослужащих. В ВМС зафиксировано более 39 тыс. случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 33,5 тыс., в Корпусе морской пехоты - почти 23 тыс. и в Национальной гвардии - около 34 тыс. Выявлено также почти 1,2 тыс. зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.
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