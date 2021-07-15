Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0229 GBR   2.3524 TRY   0.198

Цена на нефть

14.07 $/bbl   WTI 73.13 -2.12 Brent 74.76 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.07.2021 18:45

Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 300 тысяч

Количество случаев коронавируса в Вооруженных силах США с начала пандемии составило более 306 тыс., следует из последних данных Пентагона.

Вместе с тем прирост резко сократился. За последние полтора месяца он вырос всего на 3,4%,

По последним сведениям, более 998 тыс. военнослужащих были полностью вакцинированы, еще 226 тыс. получили первую дозу вакцины.

Согласно статистике, с начала пандемии заболевание выявлено у почти 204 тыс. военнослужащих, около 53,5 тыс. гражданских служащих, свыше 30 тыс. членов семей и почти 19 тыс. сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От коронавируса скончались 361 человек, в том числе 26 военнослужащих, 237 гражданских служащих, 14 членов семей и 84 подрядчика.

При этом выздоровели более 297 тыс. человек, из которых свыше 201 тыс. являются военнослужащими. В настоящее время в госпиталях находится более 4,2 тыс. человек, примерно 43% из которых являются военными.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - свыше 72,8 тыс. военнослужащих. В ВМС зафиксировано более 39 тыс. случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 33,5 тыс., в Корпусе морской пехоты - почти 23 тыс. и в Национальной гвардии - около 34 тыс. Выявлено также почти 1,2 тыс. зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


США намерены рассекретить данные о том, что Китай нанимал людей для убийства американских военных в Афганистане Вашингтон не сообщил Берлину детали сокращения численности военных США в ФРГ - Маас Афганистан не гарантирует судебную неприкосновенность американским военным - Карзай

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]