Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0229 GBR   2.3524 TRY   0.198

Цена на нефть

14.07 $/bbl   WTI 73.13 -2.12 Brent 74.76 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.07.2021 18:11

Счетпалата Азербайджана завершает проверку целевого использования госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19

Счетная палата Азербайджана завершает проверку целевого использования государственных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Проверка целевого использования государственных средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19, находится на стадии завершения», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

По данным палаты, результаты проверки будут опубликованы в третьем квартале текущего года.

Ранее Минфин сообщал, что правительство Азербайджана 2020 году из госбюджета выделило 1 млрд 985,6 млн манатов ($1 млрд 168 млн по текущему курсу) на финансирование мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Из этой суммы 612,5 млн манатов были направлены на доплаты медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, закупку необходимых медицинских материалов, лекарств и оборудования, увеличение количества коек и обеспечение деятельности специализированных больниц, возмещение расходов на услуги, оказываемые больным в карантинных учреждениях.

Кроме того, 1 млрд 334,1 млн манатов было выделено на финансирование мероприятий по снижению негативного влияния резких колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство в стране из-за глобальной пандемии.

Также в 2020 году на поддержку международных мер по борьбе с пандемией коронавируса было выделено 39,3 млн манатов, в том числе 17 млн манатов Всемирной организации здравоохранения, 3,4 млн манатов – UNESCO и ICESCO, 18,9 млн манатов – в виде помощи 18-ти зарубежным странам.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЧЕТПАЛАТА, КОРОНАВИРУС, ПРОВЕРКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]