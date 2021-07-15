Счетпалата Азербайджана завершает проверку целевого использования госсредств, выделенных на борьбу с COVID-19

Счетная палата Азербайджана завершает проверку целевого использования государственных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Проверка целевого использования государственных средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19, находится на стадии завершения», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.
По данным палаты, результаты проверки будут опубликованы в третьем квартале текущего года.
Ранее Минфин сообщал, что правительство Азербайджана 2020 году из госбюджета выделило 1 млрд 985,6 млн манатов ($1 млрд 168 млн по текущему курсу) на финансирование мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Из этой суммы 612,5 млн манатов были направлены на доплаты медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, закупку необходимых медицинских материалов, лекарств и оборудования, увеличение количества коек и обеспечение деятельности специализированных больниц, возмещение расходов на услуги, оказываемые больным в карантинных учреждениях.
Кроме того, 1 млрд 334,1 млн манатов было выделено на финансирование мероприятий по снижению негативного влияния резких колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство в стране из-за глобальной пандемии.
Также в 2020 году на поддержку международных мер по борьбе с пандемией коронавируса было выделено 39,3 млн манатов, в том числе 17 млн манатов Всемирной организации здравоохранения, 3,4 млн манатов – UNESCO и ICESCO, 18,9 млн манатов – в виде помощи 18-ти зарубежным странам.
А.Азизов
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