Нефть дешевеет на сообщениях о компромиссе в ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение в ходе торгов в четверг.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 составляет $74,11 за баррель, что на $0,65 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,48 за баррель, что на $0,65 (0,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.
Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сказал источник.
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