Рост цен на газ привел к скачку стоимости электроэнергии в Европе до многолетних максимумов

Растущий спрос на природный газ привел к его дефициту на мировом рынке, что толкает вверх цены как на сам газ, так и на электроэнергию, вырабатываемую газовыми электростанциями, пишет The Wall Street Journal.
Американским компаниям сложно удовлетворить увеличившийся спрос на газ в Китае, поскольку в течение последнего года они сокращали добычу из-за пандемии COVID-19 и пока не смогли восстановить ее. В отдельных странах, например, в Пакистане, дефицит газа уже привел к отключениям электроэнергии.
Европа также ощущает нехватку газа, не имея возможности снова наполнить резервуары СПГ, опустошенные за время долгой и холодной зимы. Уровень заполнения резервуаров СПГ в регионе является самым низким для этого времени года за десять лет, отмечает аналитик по газовому сектору Argus Media Наташа Филдинг.
Цены на газ на хабе TTF в Нидерландах находятся в июле на рекордных максимумах - выше $460 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные S&P Global Platts, отслеживающей ситуацию на рынке с 2004 года. Если следующая зима не будет теплой, мировые цены на газ, вероятно, останутся высокими, по крайней мере еще один год, отмечает аналитик S&P Global Platts Крис Мидгли.
Рост цен на газ, уголь и эмиссионные квоты - ключевые статьи расходов электростанций - привел к скачку цен на электричество. Так, по данным Argus, в Германии стоимость электричества в июле подскочила до 83,67 евро за мегаватт/час, максимума с 2000 года. Цены выросли до рекордных уровней в Великобритании, Испании и Италии.
Подъем стоимости электричества сокращает прибыли компаний с энергоемкими производствами, например, химических компаний. Прибыли в секторе могли бы быть гораздо более высокими, учитывая существенный рост спроса на их продукцию в посткризисный период, отмечает главный исполнительный директор E&C Consultants Бенедикт Де Мильмейстер.
По его словам, среди наиболее уязвимых - фармацевтические компании и автопроизводители, поскольку они не могут быстро поднять цены на свою продукцию.
Среди компаний, выигрывающих в результате подъема цен на газ, - российский "Газпром" и американская Cheniere Energy Inc., пишет WSJ.
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