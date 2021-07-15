Счетпалата Азербайджана отмечает сохранение определенных рисков при госзакупках

Счетная палата Азербайджана отмечает определенные улучшения в системе госзакупок, но при этом сохраняются некоторые риски.
«Анализ предпринятых мер показывает, что применение системы электронных закупок сделало более доступной информацию о них, а также увеличило число участников госзакупок, тем самым сделала их более конкурентными. Однако, есть риск того, что в ряде случае победителем закупок может стать претендент, у которого возникнут проблемы с выполнением обязательств», - считают в Счетпалате.
В материалах палаты, которыми располагает «Интерфакс-Азербайджан», указывается, что такая ситуация может привести к задержкам по закупкам, оказанию некачественных товаров и услуг, а в ряде случаев вообще не выполнению обязательств со стороны компаний или лиц.
Кроме этого, сохраняются риски завышения цен при госзакупках. По оценкам Счетпалаты такая ситуация актуальна для сферы строительства. «Рост цен на стройматериалы в 2018 году составил 12%, в 2019 году – 17,8%, в 2020 году – 18,5%, т.е. за три года среднегодовой рост цен составил 16%. Рост цен на стройматериалы, в конечном счете, создает риски для исполнения контрактов и на госинвестиции», - указывает палата.
Палата также отмечает, что в последнее время при госзакупках имеет место рост цен на закупку и обслуживание различных видов программного обеспечения. «В этой сфере нами также выявлены определенные недостатки», - подчеркнули в Счетпалате.
Высший орган финансового контроля также указывает положительные изменения в госструктурах при расчете потенциальной стоимости закупок. «Внедрение за последние два года системы электронных закупок, в целом, сделало их более конкурентными, а также оказывает поддержку более эффективному и экономному использованию государственных средств на эти цели», - подчеркивает Счетпалата.
А.Азизов
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