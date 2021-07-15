Проверки Счетпалаты в I полугодии обеспечили возврат свыше 12 млн манатов

Проверки, проведенные Счетной палатой Азербайджана в I-ом полугодии 2021 года, обеспечили возврат государственных средств на 12,4 млн манатов.

«По результатам контрольных мер, осуществленных Счетной палатой за первые 6 месяцев 2021 года, было обеспечено восстановление госсредств на общую сумму 12,4 млн манатов, в том числе 10,3 млн манатов в денежном выражении, еще 2,1 млн манатов в натуральном выражении», - отмечается в материалах палаты.

В целом, палата в январе-июне приняла решение о проведении 28 аудиторских проверок, результаты 11 из которых были завершены и утверждены коллегией Счетпалаты.

При этом наиболее характерными недостатками и нарушениями, выявленными при проверках, являются: изменение целевого предназначения средств, искажения в финансовой отчетности, перевод средств на аккредитивные счета, отсутствие обоснованного прогнозирования средств и отчетов об их использовании, нарушения при расчете и выплате налогов и обязательных социальных платежей, осуществление ряда расходов без госзакупок, неоптимизация штатного расписания и др.

По данным палаты, в целом, в первом полугодии принято решение предпринять меры по выявленным нарушениям и недостаткам на общую сумму 15,1 млн манатов. «В двух случаях по результатам контрольных мер, материалы были направлены в Генпрокуратуру Азербайджана», - отмечает Счетпалата.

Э.Шафиев