Премьер Пакистана предлагает подключить Турцию к решению афганской проблемы и провести саммит стран-соседей Афганистана

Премьер Пакистана Имран Хан считает необходимым участие стран-соседей Афганистана, а также Турции в решении афганской проблемы.
По итогам переговоров с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым Хан заявил, что к решению этой проблемы должны быть подключены такие страны, как Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Кроме того, он включил в этот перечень Турцию.
В этой связи он предложил проработать и провести саммит глав этих государств по вопросам мирного урегулирования в Афганистане. "Мы пришли к единому мнению, что решение проблем Афганистана возможно только политическим путем", - подчеркнул премьер Пакистана.
"Мы детально обсудили ситуацию в Афганистане. Наши страны, как близкие соседи Афганистана, заинтересованы в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране и будут всесторонне содействовать этому", - сказал со своей стороны Мирзиеев.
Премьер Пакистана по приглашению Мирзиеева прибыл в четверг с официальным двухдневным визитом в Узбекистан. В соответствии с программой визита в Ташкенте состоялись узбекско-пакистанские переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.
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