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Дальнее зарубежье 15.07.2021 19:43

Премьер Пакистана предлагает подключить Турцию к решению афганской проблемы и провести саммит стран-соседей Афганистана

Премьер Пакистана Имран Хан считает необходимым участие стран-соседей Афганистана, а также Турции в решении афганской проблемы.

По итогам переговоров с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым Хан заявил, что к решению этой проблемы должны быть подключены такие страны, как Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Кроме того, он включил в этот перечень Турцию.

В этой связи он предложил проработать и провести саммит глав этих государств по вопросам мирного урегулирования в Афганистане. "Мы пришли к единому мнению, что решение проблем Афганистана возможно только политическим путем", - подчеркнул премьер Пакистана.

"Мы детально обсудили ситуацию в Афганистане. Наши страны, как близкие соседи Афганистана, заинтересованы в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране и будут всесторонне содействовать этому", - сказал со своей стороны Мирзиеев.

Премьер Пакистана по приглашению Мирзиеева прибыл в четверг с официальным двухдневным визитом в Узбекистан. В соответствии с программой визита в Ташкенте состоялись узбекско-пакистанские переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]