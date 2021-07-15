Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно - глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг признал, что потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Гебрейесус назвал "преждевременным" отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, глава ВОЗ поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является "крайне маловероятной".

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", - цитирует агентство слова Гебрейесуса.

"Это обычное дело", - отметил он.

Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай "к транспарентности, открытости и сотрудничеству особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии".

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", - сказал глава ВОЗ.

"Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией", - добавил он.

Гебрейесус подчеркнул, что "проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение".