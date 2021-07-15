Узбекистан и Пакистан устанавливают стратегическое партнерство

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Имран Хан по итогам переговоров в четверг подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Мирзиеев на брифинге по итогам переговоров назвал подписание декларации "историческим событием" в отношениях между двумя странами, которое "выведет их на новый уровень".

Он отметил все более укрепляющиеся отношения традиционной дружбы и многоплановое практическое сотрудничество между Узбекистаном и Пакистаном, схожесть проводимых в двух странах реформ.

"Пакистан является для Узбекистана перспективным партнером с большим потенциалом. Содержание и дух наших социально ориентированных реформ во всех сферах схожи и созвучны", - отметил Мирзиеев.

Напомнив, что накануне прошло заседание совместной межправительственной комиссии, а сегодня в Ташкенте впервые проходит бизнес-форум деловых людей Узбекистана и Пакистана, глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества.

Мирзиеев подчеркнул также, что Пакистан является мостом для выхода Узбекистана на крупные рынки Южной Азии и мира.

"Строительство железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар послужит не только развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, но и укреплению взаимосвязанности обоих регионов", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 2 февраля представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана по итогам переговоров в Ташкенте подписали совместный план действий по строительству железной дороги от узбекского города Термез через афганские Мазари-Шариф и Кабул до пакистанского Пешавара. Интерес к финансированию проекта выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).