Узбекистан и Пакистан устанавливают стратегическое партнерство

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Пакистана Имран Хан по итогам переговоров в четверг подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.
Мирзиеев на брифинге по итогам переговоров назвал подписание декларации "историческим событием" в отношениях между двумя странами, которое "выведет их на новый уровень".
Он отметил все более укрепляющиеся отношения традиционной дружбы и многоплановое практическое сотрудничество между Узбекистаном и Пакистаном, схожесть проводимых в двух странах реформ.
"Пакистан является для Узбекистана перспективным партнером с большим потенциалом. Содержание и дух наших социально ориентированных реформ во всех сферах схожи и созвучны", - отметил Мирзиеев.
Напомнив, что накануне прошло заседание совместной межправительственной комиссии, а сегодня в Ташкенте впервые проходит бизнес-форум деловых людей Узбекистана и Пакистана, глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества.
Мирзиеев подчеркнул также, что Пакистан является мостом для выхода Узбекистана на крупные рынки Южной Азии и мира.
"Строительство железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар послужит не только развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, но и укреплению взаимосвязанности обоих регионов", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, 2 февраля представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана по итогам переговоров в Ташкенте подписали совместный план действий по строительству железной дороги от узбекского города Термез через афганские Мазари-Шариф и Кабул до пакистанского Пешавара. Интерес к финансированию проекта выразили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).
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