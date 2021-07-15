В Великобритании за сутки выявили почти 50 тыс. случаев COVID-19, это рекорд с января - статистика

В Великобритании зафиксировали очередной антирекорд случаев коронавируса за сутки - в стране выявили свыше 48 тыс. новых заражений COVID-19, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на правительственные данные.
Согласно официальным данным, в стране за последние 24 часа диагностировали 48 553 случаев заражений COVID-19, что является рекордным показателем с середины января. Для сравнения: накануне этот показатель составил чуть более 42 тыс., а неделю назад - около 32,5 тыс.
Более того, за последние сутки в Великобритании зафиксировали 63 летальных исхода среди людей с COVID-19, что является максимальным показателем суточной смертности с 26 марта.
Как отмечает Sky News, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации жителей. Так, 14 июля 60 374 человек получили первые дозы вакцины от коронавируса, а 185 661 сделали вторую прививку. По данным британского Минздрава, уже более двух третьи взрослого населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Несмотря на рост случаев заболевания и смертности, власти Великобритании намерены перейти к финальной стадии снятия ограничений в Англии.
"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус - хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - заявил ранее на этой неделе министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.
С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество человек в ресторанах и ночных клубах.
Однако мэр Лондона Садик Хан в среду попросил корпорацию Transport for London (TfL) продолжить требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте даже после отмены в Англии ограничений.
Кроме того, с 19 июля начнут снимать ограничения и в Шотландии. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, Шотландия перейдет к нулевому уровню ограничений, в соответствии с которым социальная дистанция сократится до одного метра, в помещении разрешат собрания до восьми человек, а в общественных заведениях - до десяти человек. Пабы и рестораны будут работать до полуночи.
В Великобритании за время пандемии коронавируса выявили более 5 млн случаев COVID-19, свыше 128 тыс. инфицированных скончались. В стране зафиксировали более 4,3 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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