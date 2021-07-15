Трамп заявил, что ему претят перевороты

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что никогда не замышлял никаких переворотов.
"Я никогда не угрожал, я никогда никому не говорил о перевороте. Если бы я задумал переворот, то Марк Милли был бы последним человеком, от которого я хотел бы действий. Мне претят перевороты!" - приводит слова Трампа журналистка американского телеканала CNN Кейтлан Коллинз.
Таким образом Трамп отреагировал на информацию, содержащуюся в книге "Я один могу это исправить" журналистов Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера.
В этой книге, выход которой запланирован на будущую неделю, в частности, говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли был потрясен тем, что Трамп и его союзники могли предпринять попытку государственного переворота.
В ней утверждается, что Милли и другие высокопоставленные чиновники неофициально планировали различные способы остановить Трампа, подавая в отставку вместо того, чтобы выполнять приказы Трампа, которые они считали незаконными, опасными или опрометчивыми.
Авторы книги пишут, что Милли говорил с друзьями, законодателями и коллегами об угрозе государственного переворота, поскольку чувствовал, что он должен быть "начеку" в ожидании того, что может произойти.
"Они могут попытаться, но они не добьются успеха. Вы не можете сделать это без военных. Вы не можете сделать это без ЦРУ и ФБР. Мы - парни с оружием ", - однажды сказал Милли своим заместителям.
Милли, как говорится в книге, рассматривал Трампа как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять", и видел параллели между риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями Трампа о фальсификации выборов.
В преддверии массового митинга в ноябре 2020 года в поддержку Трампа и в знак протеста против результатов выборов Милли сказал помощникам, что он опасается, что это "может быть современным американским эквивалентом коричневорубашечников на улицах".
Авторы книги широко цитируют Милли, показывая его в позитивном свете как человека, который пытался сохранить демократию, считая, что она находится на грани краха, отмечает телеканал.
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