Совместная работа над решением проблемы изменения климата позволит частично снизить напряженность в отношениях США и РФ - Керри

Взаимодействие России и США по вопросам изменения климата должно осуществляться вне контекста трудностей в двусторонних отношениях, считает спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

"Есть сферы, где Россия и Соединенные Штаты могут наладить подлинное сотрудничество, что как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряженность в отношениях между нашими странами, и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсант".

Отвечая на вопрос о том, можно ли отделить климатическую повестку от общей повестки непростых отношений РФ и США, спецпредставитель американского президента заявил: "Ну, это возможно". "Очевидно, что это не произойдет автоматически - нам придется поработать над тем, чтобы это произошло. Но я думаю, что мои переговоры - это именно часть этого процесса. Я приехал сюда, в Россию, по поручению президента Байдена. Он очень серьезно относится к этому вопросу. И он хочет, чтобы Россия и Соединенные Штаты занялись климатом, потому что у нас нет времени. Мы просто не можем позволить, чтобы другие вещи мешали нам", - отметил Керри.

"Открывает ли это эти другие возможности или нет, во многом зависит от того, как будут решаться эти и другие проблемы. Но мы должны создать здесь элемент приверженности сотрудничеству и вернуться к основам, не позволяя, чтобы нас разделяли некоторые другие политические раздражители", - подчеркнул он.

Керри 12-15 июля посетил Москву. В российской столице он провел ряд встреч, в том числе со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, спецпредставителем российского лидера по вопросам устойчивого развития Анатолием Чубайсом, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.