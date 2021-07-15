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Дальнее зарубежье 15.07.2021 23:37

Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

Более 70 человек стали жертвами наводнений в Германии, такие данные распространили власти страны в четверг.

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия проинформировало через СМИ об обнаружении еще четырех тел. Таким образом, общее число жертв наводнения в регионе достигло как минимум тридцати. В соседней земле Рейнланд-Пфальц обнаружены еще девять тел, ранее местные власти сообщали о 19 утонувших.

Ранее в четверг сообщалось о том, что жертвами стихийного бедствия стало примерно 20 человек.

Наводнения обрушились на запад Германии вследствие обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]