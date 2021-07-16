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Дальнее зарубежье 16.07.2021 11:33

Байден и Меркель выступают за дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан

Президент США Джо Байден заявил, что они с канцлером ФРГ Ангелой Меркель видят необходимость в дальнейшей интеграции государств Западных Балкан с ЕС.

"Мы согласились, что существует необходимость дальнейшего интегрирования Западных Балкан в европейские институты", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с Меркель.

В мае 2021 года Совет Европейского союза согласовал пересмотренную методологию расширения ЕС, которая будет применяться для присоединения к нему Черногории и Сербии. Госсекретарь по европейским делам Португалии, которая тогда председательствовала в Совете ЕС, Ана Паула Закариаш назвала процесс приема в ЕС западнобалканских стран "ключевым инструментом для продвижения демократии, верховенства права и соблюдения основных прав человека", которые, в свою очередь, служат двигателями экономического развития, социальной интеграции, способствуют региональному примирению и стабильности.

В марте 2020 года Совет ЕС принял рекомендации Еврокомиссии, в которых наряду с подтверждением "европейской перспективы" для региона Западных Балкан, Брюссель призывал активизировать проходящий довольно вяло процесс, сделав его более предсказуемым, динамичным, политически управляемым и строго обусловленным. При этом он может быть обратимым в случае несоблюдения объективных критериев.

Переговоры о присоединении Черногории к ЕС начались в июне 2012 года, о присоединении Сербии - в январе 2014 года. Из республик бывшей Югославии полноправными членами союза являются Словения и Хорватия.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, ЕС, БАЛКАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]