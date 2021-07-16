Байден и Меркель выступают за дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан

Президент США Джо Байден заявил, что они с канцлером ФРГ Ангелой Меркель видят необходимость в дальнейшей интеграции государств Западных Балкан с ЕС.
"Мы согласились, что существует необходимость дальнейшего интегрирования Западных Балкан в европейские институты", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с Меркель.
В мае 2021 года Совет Европейского союза согласовал пересмотренную методологию расширения ЕС, которая будет применяться для присоединения к нему Черногории и Сербии. Госсекретарь по европейским делам Португалии, которая тогда председательствовала в Совете ЕС, Ана Паула Закариаш назвала процесс приема в ЕС западнобалканских стран "ключевым инструментом для продвижения демократии, верховенства права и соблюдения основных прав человека", которые, в свою очередь, служат двигателями экономического развития, социальной интеграции, способствуют региональному примирению и стабильности.
В марте 2020 года Совет ЕС принял рекомендации Еврокомиссии, в которых наряду с подтверждением "европейской перспективы" для региона Западных Балкан, Брюссель призывал активизировать проходящий довольно вяло процесс, сделав его более предсказуемым, динамичным, политически управляемым и строго обусловленным. При этом он может быть обратимым в случае несоблюдения объективных критериев.
Переговоры о присоединении Черногории к ЕС начались в июне 2012 года, о присоединении Сербии - в январе 2014 года. Из республик бывшей Югославии полноправными членами союза являются Словения и Хорватия.
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