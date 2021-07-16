США отправят в Гаити морпехов только для защиты американского посольства - Байден

Вопрос отправки американских военных в Гаити пока не стоит, США намерены отправить в страну морских пехотинцев для защиты своего посольства, заявил президент США Джо Байден.
"Мы посылаем только американских морских пехотинцев в наше посольство, чтобы убедиться, что они (дипломаты - ИФ) в безопасности и вообще все в порядке. Но идея отправки американских вооруженных сил в Гаити на данный момент не стоит на повестке дня", - заявил Байден в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза гаитянские власти обратились к Вашингтону с просьбой направить группу военных для оказания помощи в защите инфраструктурных объектов.
Американские чиновники из министерств юстиции, внутренней безопасности, госдепа, а также совета национальной безопасности Белого дома в воскресенье отправились на Гаити, чтобы помочь в расследовании убийства Моиза.
Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в числе которых были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.
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