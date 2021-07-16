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Дальнее зарубежье 16.07.2021 12:01

Власти Абу-Даби с понедельника ужесточают меры противодействия распространению COVID-19

Власти эмирата Абу-Даби ОАЭ объявили о новых мерах, направленных на предотвращение рисков распространения коронавируса, которые начинают действовать с понедельника.

Въезд в Абу-Даби будет возможен при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов до прибытия, или же экспресс ПЦР-теста суточной давности. Это относится как к иностранцам, так и резидентам эмирата.

При намерении оставаться в эмирате в течение определенного времени, тесты на COVID-19 необходимо будет проходить повторно.

С понедельника с 00:00 часов и до 05:00 на территории Абу-Даби вводится комендантский час, на это время на улицах для их обеззараживания останавливается движение транспорта.

Вводятся ограничения по количеству посетителей торговых центров, кинотеатров, пляжей и заведений общепита.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОАЭ, ЭМИРАТ, КОРОНАВИРУС, ЛОКДАУН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]