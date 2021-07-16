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Дальнее зарубежье 16.07.2021 12:12

Байден обещал Меркель в ближайшие дни ответить, когда будут сняты ограничения на поездки европейцев в США

Президент США Джо Байден завил, что сможет в ближайшие дни ответить на вопрос канцлера Германии Ангелы Меркель о сроках снятия Вашингтоном ограничений на поездки в Соединенные Штаты для граждан Евросоюза.

Данный вопрос поднимался Меркель на переговорах с Байденом в Вашингтоне в рамках ее визита.

Американский президент сказал на пресс-конференции, что решение вопроса "сейчас в процессе", пообещав, что может ответить "в течение нескольких следующих дней".

"Я жду информации от наших людей из команды по борьбе с коронавирусом о том, когда это следует сделать", - уточнил Байден.

Ограничения, введенные Вашингтоном в марте 2020 года, распространяются на не являющихся гражданами США людей, которые недавно находились в Великобритании, 26 странах шенгенской зоны в Европе, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

В начале июня текущего года Белый дом создал межведомственные рабочие группы с Европейским союзом, Великобританией, Канадой и Мексикой, чтобы рассмотреть вопрос отмены ограничений.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]