Байден обещал Меркель в ближайшие дни ответить, когда будут сняты ограничения на поездки европейцев в США

Президент США Джо Байден завил, что сможет в ближайшие дни ответить на вопрос канцлера Германии Ангелы Меркель о сроках снятия Вашингтоном ограничений на поездки в Соединенные Штаты для граждан Евросоюза.

Данный вопрос поднимался Меркель на переговорах с Байденом в Вашингтоне в рамках ее визита.

Американский президент сказал на пресс-конференции, что решение вопроса "сейчас в процессе", пообещав, что может ответить "в течение нескольких следующих дней".

"Я жду информации от наших людей из команды по борьбе с коронавирусом о том, когда это следует сделать", - уточнил Байден.

Ограничения, введенные Вашингтоном в марте 2020 года, распространяются на не являющихся гражданами США людей, которые недавно находились в Великобритании, 26 странах шенгенской зоны в Европе, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

В начале июня текущего года Белый дом создал межведомственные рабочие группы с Европейским союзом, Великобританией, Канадой и Мексикой, чтобы рассмотреть вопрос отмены ограничений.