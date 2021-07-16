Азербайджанская Silk Way West Airlines запустила грузоперевозки из Баку в Мумбаи

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик "Silk Way West Airlines" с 15 июля начала осуществлять переводки из Баку в индийский город Мумбаи.
«Грузы будут доставляться в Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев из международного аэропорта Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа, одного из самых важных международных аэропортов в Индии», - говорится в информации авиакомпании.
Рейсы будут осуществляться раз в неделю – по четвергам.
Ранее в 2021 году Silk Way West Airlines начала грузоперевозки в другой город Индии – Дели (международный аэропорт имени Индиры Ганди). В июне рейсы в Дели стали обслуживаться самолетами Boeing 747-8F.
Грузовой перевозчик Silk Way West Airlines основан в 2012 году в Баку. Ежегодный грузооборот компании составляет 350 тыс. тонн. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, ежемесячно выполняет около 350 регулярных рейсов по 40 маршрутам. Флот авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 747-400F и Boeing 747-8F, оснащенных самыми современными системами безопасности.
Э.Шафиев
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