Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб после наводнения на западе Германии

Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб в результате сильнейшего наводнения на западе Германии, сообщает в пятницу немецкое издание Die Welt.

"Есть опасения, что их (жертв - ИФ) будет больше", - заявил в пятницу утром представитель полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Данная федеральная земля пострадала от наводнения сильнее остальных, только в ней сообщается как минимум о 50 погибших.

Также сообщается как минимум о 31 погибшем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правительство Северного Рейна-Вестфалии обсудит пути скорейшего устранения последствий наводнения на специальном заседании в пятницу. Рейнланд-Пфальц уже предоставил 50 млн евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта поврежденных дорог, мостов и других сооружений.

На территории обеих земель продолжаются работы спасательные операции, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Был нанесен ущерб на миллиарды евро. Сейчас самое главное - помочь людям, которые почти все потеряли, а также пострадавшим муниципалитетам, инфраструктура которых была разрушена, помочь быстро и без бюрократии", - сообщил глава объединения немецких городов и общин Герд Ландсберг.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды, Францию и Бельгию.