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Дальнее зарубежье 16.07.2021 11:28

Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб после наводнения на западе Германии

Более 1300 человек пропали без вести, 81 погиб в результате сильнейшего наводнения на западе Германии, сообщает в пятницу немецкое издание Die Welt.

"Есть опасения, что их (жертв - ИФ) будет больше", - заявил в пятницу утром представитель полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Данная федеральная земля пострадала от наводнения сильнее остальных, только в ней сообщается как минимум о 50 погибших.

Также сообщается как минимум о 31 погибшем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правительство Северного Рейна-Вестфалии обсудит пути скорейшего устранения последствий наводнения на специальном заседании в пятницу. Рейнланд-Пфальц уже предоставил 50 млн евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта поврежденных дорог, мостов и других сооружений.

На территории обеих земель продолжаются работы спасательные операции, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Был нанесен ущерб на миллиарды евро. Сейчас самое главное - помочь людям, которые почти все потеряли, а также пострадавшим муниципалитетам, инфраструктура которых была разрушена, помочь быстро и без бюрократии", - сообщил глава объединения немецких городов и общин Герд Ландсберг.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды, Францию и Бельгию.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВОДНЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]