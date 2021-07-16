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Дальнее зарубежье 16.07.2021 11:31

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 12, еще пять человек пропали без вести

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии увеличилось до 12 человек, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о шести жертвах.

Отмечается, что 12 человек скончались в бельгийском регионе Валлония, расположенном на юге страны. Еще пять человек считаются пропавшими без вести. Более 20 тыс. человек остаются без электричества.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

Для ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны размещены военнослужащие, которые также проводят эвакуацию местных жителей.

Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли десятки человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]