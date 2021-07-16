Премьер Пакистана предрекает увеличение потока беженцев из Афганистана

О росте числа беженцев из Афганистана и отсутствии условий для их приема заявил в пятницу премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте.
"В Пакистане находятся три миллиона беженцев из Афганистана, и, скорее всего, будет еще очень большой поток", - сказал Хан.
Он признал, что у Пакистана нет такого экономического потенциала, чтобы обеспечить нормальные условия жизни такому количеству бежавших от насилия, нищеты и разрухи людей.
Хан подчеркнул, что Пакистан является страной в наибольшей степени заинтересованной в установлении мира в Афганистане.
"Добиться мира в Афганистане можно только путем политического диалога. Мы всегда будем против военного решения конфликта в Афганистане", - отметил пакистанский премьер.
Хан по приглашению президента Шавката Мирзиеева находится с официальным двухдневным визитом в Узбекистане.
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