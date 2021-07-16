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Социум 16.07.2021 11:47

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $426

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2021 года составляет 724 маната ($425,9 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 0,7% меньше показателя на конец июня 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 мая 2021 года составляла 722,3 манат ($424,9), на 1 апреля 2021 года - 713,2 манат ($419,5), 1 марта 2021 года - 692,3 манат ($407,2), 1 февраля 2021 года - 690,9 манат ($405,9), на 1 января 2021 года - 707,3 манатов ($416,1).

Таким образом, по сравнению с показателем на конец 2020 года, среднемесячная номинальная зарплата выросла на 2,3%.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июня 2021 года составило 1 млн 677,6 тыс. человек (на 1 мая - 1 млн 678,4 тыс. человек), что на 4,1 тыс. человек или 0,2% меньше, чем годом ранее. Из них 911,6 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 766,0 тыс. человек - в частном.

При этом 19,7% работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,4% - строительстве, 6,7% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13,7% - прочих сферах экономики.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ЗАРПЛАТЫ, РАБОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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