В РФ более 25,7 тыс. случаев COVID-19 за сутки, максимальные за пандемию 799 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 704 случая, умерли за сутки 799 пациентов, и это новый максимум за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 951 (11,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки число летальных исходов от коронавируса опять увеличилось, составив 799, это очередной новый максимум за пандемию. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 105. В Санкт - Петербурге умер 101 человек, в Иркутской области - 36. После перенесенной болезни выздоровели 21 тыс. 932 пациента.
В российской столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 5 тыс. 382 новых случая COVID-19, 8 тыс. 032 человека выздоровели.
Кроме российской столицы наибольшие показатели заболеваемости за сутки зафиксированы в Московской области - 2 тыс. 484 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 948 случаев.
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 907 тыс. 999 случаев коронавирусной инфекции, 146 тыс. 868 умерших и 5 млн 300 тыс. 908 выписанных.
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