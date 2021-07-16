Промпроизводство в Азербайджане в I полугодии сократилось незначительно

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-июне 2021 года составил 23,1 млрд манатов, что на 0,3% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, такой спад связан со снижением объема производства в нефтяном секторе на 3,2%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-июне 2021 года составил 16,6%.

В отчетный период 62,6% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 31,3% - перерабатывающую, 5,2% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (+3,1 раза), электронной и оптической продукции (+2,5 раза), кожи, кожаных изделий и обуви (+2,2 раза), табачной продукции (+80,8%), в установке и ремонте машин и оборудования (+78,2%), в производстве электрооборудования (+60,6%), в производстве машин и оборудования (+48,3%), продукции текстильной промышленности (+48,1%), производстве строительных материалов (+40,2%), бумаги и картона (+34,2%), резиновых и пластмассовых изделий (+29,7%), продукции деревообработки и изделий из дерева (+24%), одежды (+10,7%), металлургической промышленности (+9,4%), продукции пищевой промышленности (+8,1%), нефтепродуктов (+5,5%), готовых металлических изделий (+3,4%).

Спад в январе-июне 2021 года имел место: в производстве напитков (-5%), химпродукции (-5,3%), мебели (-24,6%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-47,1%), полиграфической продукции (-52,9%), прочих транспортных средств (-69,1%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-июня 2021 года составило 1,2%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 11,2%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Н.Аббасова