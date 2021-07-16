Отставка премьера Ливана вызывает разочарование, важно как можно скорее сформировать новое правительство - советник Байдена

Сформировать новое правительство и тем самым остановить сползание страны к катастрофе призвал ливанских политиков советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Новость об отставке премьера Саада Харири вызывает глубокое разочарование. Сейчас как никогда важно как можно скорее сформировать правительство и остановить сползание страны к катастрофе", - написал Салливан в пятницу в своем микроблоге в Твиттере.
"Народ Ливана заслуживает лучшего, чем он имеет сейчас", - добавил высокопоставленный американский чиновник.
Накануне Харири объявил о своей отставке с поста премьер-министра страны после того, как предложенный им состав правительства был отклонен президентом Ливана Мишелем Ауном.
Глубокий экономический и политический кризис в Ливане продолжается с осени 2019 года. За этот период подали в отставку два правительства.
Неделю назад спецпредставитель Харири по России Жорж Шаабан в интервью агентству "Интерфакс" выразил надежду на то, что Россия "увеличит свои усилия по содействию в формировании правительства, потому что страна находится на грани взрыва".
Шаабан отметил, что 9 июля Харири провел телефонный разговор со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которого, по словам спецпредставителя ливанского премьера, российская сторона "подтвердила необходимость ускорения процесса формирования нового правительства Ливана при понимании, что это должно быть правительство технократов во главе с Саадом Харири, а также заявила о важности отсутствия право вето у всех ливанских сил, которые войдут в новый кабинет министров".
Согласно сообщению, опубликованному в тот день на сайте МИД РФ по итогам телефонного разговора Богданова и Харири, "с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка усилиям по скорейшему формированию в Ливане дееспособного технократического правительства во главе с Харири, которое могло бы переломить негативный ход событий в стране".
При этом подчеркивалась важность достижения общенационального консенсуса на принципах приверженности всех ведущих политических и конфессиональных ливанских сил единству, территориальной целостности и суверенитету Ливанской Республики, отмечалось в сообщении.
С российской стороны была подчеркнута "нацеленность Москвы на продолжение активных контактов с представителями влиятельных общественно-политических кругов Ливана с опорой на солидный ресурс российско-ливанских традиционно дружественных отношений и многопланового взаимовыгодного сотрудничества".
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