Мирзиеев и Лавров обсудили региональное взаимодействие в свете ситуации в Афганистане - пресс-служба президента Узбекистана

Региональное взаимодействие в свете обострения ситуации в Афганистане обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила в пятницу пресс-служба узбекского лидера.

"Рассмотрено развитие регионального взаимодействия в контексте обострения ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении.

Особое внимание стороны уделили подготовке предстоящего саммита на высшем уровне, продвижению совместных программ и проектов, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества между двумя странами", - указывает пресс-служба президента Узбекистана.

Лавров передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания президента РФ Владимира Путина, добавили в пресс-службе.

Глава МИД России принимает участие в международной конференции по вызовам и возможностям в Центральной и Южной Азии, который проходит в Ташкенте.

В конференции участвуют президенты Узбекистана и Афганистана, премьер Пакистана, министры иностранных дел и высокие представители стран обоих регионов.