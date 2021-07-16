Мирзиеев и Лавров обсудили региональное взаимодействие в свете ситуации в Афганистане - пресс-служба президента Узбекистана

Региональное взаимодействие в свете обострения ситуации в Афганистане обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила в пятницу пресс-служба узбекского лидера.
"Рассмотрено развитие регионального взаимодействия в контексте обострения ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении.
Особое внимание стороны уделили подготовке предстоящего саммита на высшем уровне, продвижению совместных программ и проектов, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества между двумя странами", - указывает пресс-служба президента Узбекистана.
Лавров передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания президента РФ Владимира Путина, добавили в пресс-службе.
Глава МИД России принимает участие в международной конференции по вызовам и возможностям в Центральной и Южной Азии, который проходит в Ташкенте.
В конференции участвуют президенты Узбекистана и Афганистана, премьер Пакистана, министры иностранных дел и высокие представители стран обоих регионов.
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