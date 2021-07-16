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СНГ 16.07.2021 16:03

Мирзиеев и Лавров обсудили региональное взаимодействие в свете ситуации в Афганистане - пресс-служба президента Узбекистана

Региональное взаимодействие в свете обострения ситуации в Афганистане обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила в пятницу пресс-служба узбекского лидера.

"Рассмотрено развитие регионального взаимодействия в контексте обострения ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении.

Особое внимание стороны уделили подготовке предстоящего саммита на высшем уровне, продвижению совместных программ и проектов, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества между двумя странами", - указывает пресс-служба президента Узбекистана.

Лавров передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания президента РФ Владимира Путина, добавили в пресс-службе.

Глава МИД России принимает участие в международной конференции по вызовам и возможностям в Центральной и Южной Азии, который проходит в Ташкенте.

В конференции участвуют президенты Узбекистана и Афганистана, премьер Пакистана, министры иностранных дел и высокие представители стран обоих регионов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]