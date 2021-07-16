Президент ЮАР посетит охваченную протестами провинцию Квазулу-Натал

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в пятницу посетит провинцию Квазулу-Натал, ставшую эпицентром беспорядков, которые начались после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы, сообщают местные СМИ.

"Президент пообщается с властями провинции и с сотрудниками сил безопасности" - заявили в офисе Рамафосы.

Это будет первой поездкой президента в эту провинцию с момента начала протестов, охвативших провинции Квазулу-Натал и Гаутенг и продолжающихся уже больше недели. Во время беспорядков погибли как минимум 117 человек и арестовано более 3 тыс.

Ранее в четверг британское издание The Guardian сообщало, что власти ЮАР собираются направить 25 тыс. солдат для борьбы против беспорядков, связанных с делом Зумы.

Первая волна протестов прошла по стране 7 июля, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.