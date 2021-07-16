Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0229 GBR   2.3526 TRY   0.1984

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.07.2021 16:46

В Венгрии с августа разрешат жителям получать третью дозу вакцины от COVID-19

Правительство Венгрии начиная с августа предоставит гражданам возможность получить третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Нет причин опасаться третьей дозы вакцины. Если люди этого не боятся, и они чувствуют себя безопаснее, когда получают третий укол, почему мы должны отказывать им в этой возможности?" - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу.

Возможность получить дополнительную - третью - дозу вакцины, появится у всех жителей Венгрии - независимо от возраста, состояния здоровья и марки вакцины, которую они получили ранее. Правительство рекомендует, но не обязывает делать третью прививку как минимум через четыре месяца после второй. Вопрос о том, какую вакцину лучше применить в том или ином случае останется на усмотрение врачей.

В мае Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн также дали возможность сделать третий укол вакцины людям, которые ранее прививались китайской вакциной Sinopharm, в связи с опасениями о недостаточном количестве антител у вакцинировавшихся. В Венгрии также используется вакцина Sinopharm. В стране разрешено и применение российской вакцины "Спутник V". Также в Венгрии применяются и вакцины, одобренные на уровне ЕС.

За весь период пандемии в Венгрии было зарегистрировано более 808 тыс. случаев заражения COVID-19 и около 30 тыс. смертей. Обе дозы вакцины получило более 50% населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]