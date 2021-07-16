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Финансы 16.07.2021 16:25

Revolut стал самым дорогим технологическим стартапом Британии, оценен в $33 млрд в ходе инвестраунда

Британский финтех-стартап Revolut привлек финансирование в размере $800 млн в рамках очередного инвестраунда, получив оценку в $33 млрд, что делает его самой дорогой частной технологической компанией в Великобритании за всю историю.

Среди инвесторов, предоставивших Revolut финансирование - второй инвестфонд японской SoftBank Group - Vision Fund 2, а также американская инвесткомпания Tiger Global Management.

Привлеченные средства компания намерена направить на продвижение своих сервисов, особенно в США и Индии, а также разработку новых продуктов.

Оценка Revolut выросла в 6 раз по сравнению с предыдущим инвестраундом, состоявшимся в начале 2020 года, и превышает капитализацию NatWest, одного из четырех крупнейших розничных банков Великобритании, пишет газета Financial Times.

Главный финансовый директор Revolut Микко Саловаара заявил, что компания не нуждалась в дополнительном капитале, однако приняла решение воспользоваться "очень благоприятной средой" для привлечения средств, а также высоким интересом к ней со стороны инвесторов.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне выпускником МФТИ и РЭШ Николаем Сторонским, который работал трейдером Lehman Brothers и Credit Suisse, и украинцем Владиславом Яценко, который был экспертом по информационным технологиям в Deutsche Bank и UBS Group.

Прошлогодний инвестраунд Revolut сделал Сторонского самым молодым британским миллиардером в первом поколении, а после прошедшего в четверг инвестраунда стоимость его доли в компании выросла более чем до $6 млрд.

Revolut изначально позиционировался как сервис для путешественников и представлял собой мобильное приложение, интегрированное с мультивалютной дебетовой картой, которое позволяло совершать платежи, денежные переводы и обмен популярных мировых валют по биржевому курсу без комиссий платежных систем, а также снимать наличные из банкоматов в разных странах. Позднее в сервисе появились и другие услуги, в том числе возможности для привлечения кредитов, а также торговли акциями и криптовалютами.

Чистый убыток Revolut в 2020 году увеличился до 168 млн фунтов стерлингов по сравнению со 107 млн фунтов годом ранее, однако в последние два месяца года компания вышла на безубыточный уровень.

В первом квартале 2021 года, по словам финдиректора Revolut, компания получила прибыль.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, REVOLUT, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА

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