Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 22

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии выросло до 22 человек, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTBF.
Ранее поступали данные о 15 жертвах.
Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести.
Сильнее всего пострадал регион Валлония на юге страны. Более 20 тыс. человек остались без электричества в Бельгии.
Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.
В ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны участвуют военнослужащие. В частности, они проводят эвакуацию жителей из пострадавших районов.
Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли более 100 человек.
Российский дипломат высказался о роли ОБСЕ в процессах вокруг Карабаха
Минобороны Азербайджана возложило ответственность на Армению за напряженность на границе
Чавушоглу и Мустафаев обсудили азербайджано-турецкие отношения и региональные процессы
SIF в I полугодии выдал льготных кредитов на 37 млн манатов – министр
Цены перешли к росту, но могут понести самые существенные потери за неделю с мая
Эйфелева башня открылась для посетителей после девятимесячного перерыва в работе
Французский военачальник советует готовиться к более ожесточенным кризисам с Турцией Россией, Ираном
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о вакансии женщины-оператора АЗС
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом