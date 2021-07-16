Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 22

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии выросло до 22 человек, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о 15 жертвах.

Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести.

Сильнее всего пострадал регион Валлония на юге страны. Более 20 тыс. человек остались без электричества в Бельгии.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

В ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинциях страны участвуют военнослужащие. В частности, они проводят эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли более 100 человек.