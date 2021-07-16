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СНГ 16.07.2021 16:04

Система обязательных QR-кодов в Москве перестанет действовать с 19 июля - Собянин

Система QR-кодов, обязательных для посещения заведений общественного питания в столице отменяется с 19 июля, так как она выполнила свою задачу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Это важное решение, мне было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от общественной организации Федерация рестораторов и отельеров, от "Единой России". Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики", - подчеркнул мэр.

В то же время, отметил Собянин, Москва всё ещё в зоне риска по коронавирусу.

"Тем не менее мы должны понимать, что мы находимся ещё в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и должны выполнять те санитарные требования, и конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию, всем надо соблюдать требования, беречь себя и своих родных", - подчеркнул он.

22 июня мэр Москвы подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время, с 28 июня возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа назад.

В России за прошедшие сутки выявили 25 тыс. 704 новых случая заболевания COVID-19, умерли рекордные за всю пандемию в России 799 человека, сообщили в оперативном штабе в пятницу. В Москве в пятницу - 5 тыс. 382 новых случая COVID-19, 8 тыс. 032 человека выздоровели.

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Тэги: МОСКВА, КОДЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]