Система обязательных QR-кодов в Москве перестанет действовать с 19 июля - Собянин

Система QR-кодов, обязательных для посещения заведений общественного питания в столице отменяется с 19 июля, так как она выполнила свою задачу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С 19 числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Это важное решение, мне было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от общественной организации Федерация рестораторов и отельеров, от "Единой России". Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики", - подчеркнул мэр.
В то же время, отметил Собянин, Москва всё ещё в зоне риска по коронавирусу.
"Тем не менее мы должны понимать, что мы находимся ещё в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и должны выполнять те санитарные требования, и конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию, всем надо соблюдать требования, беречь себя и своих родных", - подчеркнул он.
22 июня мэр Москвы подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время, с 28 июня возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа назад.
В России за прошедшие сутки выявили 25 тыс. 704 новых случая заболевания COVID-19, умерли рекордные за всю пандемию в России 799 человека, сообщили в оперативном штабе в пятницу. В Москве в пятницу - 5 тыс. 382 новых случая COVID-19, 8 тыс. 032 человека выздоровели.
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