Российский дипломат высказался о роли ОБСЕ в процессах вокруг Карабаха

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает необходимым дальнейшее содействие ОБСЕ в создании предпосылок для построения устойчивого политического и экономического будущего на Южном Кавказе.

«С учетом непростой ситуации в регионе Южного Кавказа востребовано содействие в дальнейшем решении нагорно-карабахской проблемы. Главное – нормализация ситуации в регионе, решение острых гуманитарных задач и создание предпосылок для построения устойчивого политического и экономического будущего региона. И трёхсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020 и 2021 годах показали этот путь», - сказал Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Выступление Лукашевича опубликовано на сайте МИД РФ.

Он отметил, что РФ рассчитывает на дальнейший вклад ОБСЕ в урегулирование региональных конфликтов мирными дипломатическими средствами. «Все инструменты для этого имеются», - добавил российский дипломат.

А.Азизов