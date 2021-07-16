В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 169 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,970 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 199 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции не зафиксировано смертей. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 990 человек.

От COVID-19 вылечились 331,112 тыс. (+92 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 868 человек.

За сутки медики провели 8 628 тестов на коронавирус против 9 093 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 894,683 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде