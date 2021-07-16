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СНГ 16.07.2021 17:33

Россия будет работать с США и странами региона по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане - Лавров

Россия будет работать с США и странами региона по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем работать по-прежнему и с американцами в формате так называемой "расширенной тройки", и со всеми другими странами, которые так или иначе могут повлиять на ситуацию в Афганистане, в том числе с нашими партнерами из центральной Азии, с Индией, Ираном, у нас есть московский формат, который включает всех ключевых игроков на этом поле", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что не хотим его перелива в соседние, союзные нам страны, но и просто потому, что мы хотим самого настоящего добра афганскому народу", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что усилия России направлены не на то, чтобы одна сторона конфликта одолела другую, а на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, включал все политические и этнические группы Афганистана, в том числе талибов как часть пуштунского этноса.

Он отметил, что миссия США в Афганистане провалилась: терроризм никуда не исчез, наркопроизводство достигло рекордных уровней, создание вооруженных сил Афганистана "можно считать таковым очень условно".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]