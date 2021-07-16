Россия будет работать с США и странами региона по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане - Лавров

Россия будет работать с США и странами региона по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем работать по-прежнему и с американцами в формате так называемой "расширенной тройки", и со всеми другими странами, которые так или иначе могут повлиять на ситуацию в Афганистане, в том числе с нашими партнерами из центральной Азии, с Индией, Ираном, у нас есть московский формат, который включает всех ключевых игроков на этом поле", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что не хотим его перелива в соседние, союзные нам страны, но и просто потому, что мы хотим самого настоящего добра афганскому народу", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что усилия России направлены не на то, чтобы одна сторона конфликта одолела другую, а на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, включал все политические и этнические группы Афганистана, в том числе талибов как часть пуштунского этноса.

Он отметил, что миссия США в Афганистане провалилась: терроризм никуда не исчез, наркопроизводство достигло рекордных уровней, создание вооруженных сил Афганистана "можно считать таковым очень условно".