Суд Каталонии одобрил введение комендантского часа ночью в городах из-за COVID-19

Суд в пятницу одобрил введение комендантского часа в испанском автономном сообществе Каталония, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, передают европейские СМИ.

Комендантский час будет действовать в Барселоне и других городах Каталонии, начиная с этих выходных. Он будет начинаться с 1:00 и длиться до 6:00 в тех населенных пунктах, где за последние 14 дней число зараженных было выше 400 на 100 тыс. населения.

Такие меры вызваны резким ростом числа заражений COVID-19, особенно среди испанской молодежи.

Общенациональный уровень заболеваемости коронавирусом за две недели достиг на этой неделе порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.

За время пандемии коронавируса в Испании зарегистрировано более 4 млн случаев заражения инфекцией. Более 81 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 3,7 млн полностью выздоровели.