Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.07.2021 19:39

Суд Каталонии одобрил введение комендантского часа ночью в городах из-за COVID-19

Суд в пятницу одобрил введение комендантского часа в испанском автономном сообществе Каталония, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, передают европейские СМИ.

Комендантский час будет действовать в Барселоне и других городах Каталонии, начиная с этих выходных. Он будет начинаться с 1:00 и длиться до 6:00 в тех населенных пунктах, где за последние 14 дней число зараженных было выше 400 на 100 тыс. населения.

Такие меры вызваны резким ростом числа заражений COVID-19, особенно среди испанской молодежи.

Общенациональный уровень заболеваемости коронавирусом за две недели достиг на этой неделе порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.

За время пандемии коронавируса в Испании зарегистрировано более 4 млн случаев заражения инфекцией. Более 81 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 3,7 млн полностью выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]