США просили Узбекистан принять афганцев, сотрудничавших с ними

Вашингтон обращался к Ташкенту с просьбой о размещении в Узбекистане афганцев, помогавших США, сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник в республике.

"Такое обращение было и это уже не секрет. Но вопрос не самый простой", - сказал собеседник агентства в кулуарах международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей 15-16 июля в Ташкенте.

Он напомнил, что Узбекистан и ранее принимал беженцев из Афганистана, которые потом долгие годы не могли выехать в третьи страны.

"Вопрос пока остается открытым. Но мы не исключаем помощь гражданам Афганистана из гуманитарных соображений", - отметил собеседник агентства.

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад в пятницу журналистам "на полях" международной конференции в Ташкенте сообщил, что вопрос эвакуации афганцев, сотрудничавших с американцами, остается в повестке дня.

"Президент Байден и представители Конгресса говорят о необходимости вывезти из Афганистана всех, кто сотрудничал с нами", - сказал он.

По его словам, только нужно определенное время для выдачи им виз, оформления необходимых документов.

"В этот период эти граждане должны находиться в третьей стране", - отметил Халилзад.

Как ранее сообщало агентство Блумберг, администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших США. Отмечалось, что Вашингтон хотел бы разместить афганских помощников в трех странах Центральной Азии до завершения вывода американских войск.