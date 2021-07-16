США просили Узбекистан принять афганцев, сотрудничавших с ними

Вашингтон обращался к Ташкенту с просьбой о размещении в Узбекистане афганцев, помогавших США, сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник в республике.
"Такое обращение было и это уже не секрет. Но вопрос не самый простой", - сказал собеседник агентства в кулуарах международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей 15-16 июля в Ташкенте.
Он напомнил, что Узбекистан и ранее принимал беженцев из Афганистана, которые потом долгие годы не могли выехать в третьи страны.
"Вопрос пока остается открытым. Но мы не исключаем помощь гражданам Афганистана из гуманитарных соображений", - отметил собеседник агентства.
Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад в пятницу журналистам "на полях" международной конференции в Ташкенте сообщил, что вопрос эвакуации афганцев, сотрудничавших с американцами, остается в повестке дня.
"Президент Байден и представители Конгресса говорят о необходимости вывезти из Афганистана всех, кто сотрудничал с нами", - сказал он.
По его словам, только нужно определенное время для выдачи им виз, оформления необходимых документов.
"В этот период эти граждане должны находиться в третьей стране", - отметил Халилзад.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших США. Отмечалось, что Вашингтон хотел бы разместить афганских помощников в трех странах Центральной Азии до завершения вывода американских войск.
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