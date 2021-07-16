В Туркменистане вновь ограничено движение железнодорожного транспорта для профилактики распространения COVID-19

В Туркменистане существенно ограничено движение пассажирского железнодорожного транспорта в связи с решением Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, сообщается на сайте АООТ "Демиреллары" (Туркменские железные дороги).

Отмечается, что теперь поезда ходят только по двум маршрутам: Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад и Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад.

Железнодорожное сообщение в Туркменистане уже приостанавливалось в прошлом году на семь месяцев в целях профилактики распространения COVID-19. С 1 марта этого года движение поездов было возобновлено.

Месяц назад на заседании Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммед Аманнепесов заявил, что в связи с мировой обстановкой и большим количеством мутировавших штаммов коронавируса в Туркменистане необходимо усилить профилактические меры.

Официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения инфекции действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.