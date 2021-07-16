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СНГ 16.07.2021 17:57

В Туркменистане вновь ограничено движение железнодорожного транспорта для профилактики распространения COVID-19

В Туркменистане существенно ограничено движение пассажирского железнодорожного транспорта в связи с решением Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, сообщается на сайте АООТ "Демиреллары" (Туркменские железные дороги).

Отмечается, что теперь поезда ходят только по двум маршрутам: Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад и Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад.

Железнодорожное сообщение в Туркменистане уже приостанавливалось в прошлом году на семь месяцев в целях профилактики распространения COVID-19. С 1 марта этого года движение поездов было возобновлено.

Месяц назад на заседании Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммед Аманнепесов заявил, что в связи с мировой обстановкой и большим количеством мутировавших штаммов коронавируса в Туркменистане необходимо усилить профилактические меры.

Официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения инфекции действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПОЕЗДА, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]