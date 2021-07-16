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Дальнее зарубежье 16.07.2021 21:44

Кубинский президент после серии акций протестов заявил, что США не смогли «уничтожить» Кубу

Кубинский президент Мигель Диас-Канель на фоне прошедших массовых протестов в его стране заявил в пятницу, что США не смогли "уничтожить" Кубу.

"США потерпели неудачу в своих попытках уничтожить Кубу, несмотря на потраченные миллиарды долларов на это", - приводят западные СМИ слова Диаса-Канеля.

На минувших выходных в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. В Гаване заявляли, что за организацией этих демонстраций стоят США.

Накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением в поддержку народа Кубы, где накануне в ряде городов страны состоялись массовые акции протеста.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]