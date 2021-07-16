Кубинский президент после серии акций протестов заявил, что США не смогли «уничтожить» Кубу

Кубинский президент Мигель Диас-Канель на фоне прошедших массовых протестов в его стране заявил в пятницу, что США не смогли "уничтожить" Кубу.
"США потерпели неудачу в своих попытках уничтожить Кубу, несмотря на потраченные миллиарды долларов на это", - приводят западные СМИ слова Диаса-Канеля.
На минувших выходных в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.
Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. В Гаване заявляли, что за организацией этих демонстраций стоят США.
Накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением в поддержку народа Кубы, где накануне в ряде городов страны состоялись массовые акции протеста.
США просили Узбекистан принять афганцев, сотрудничавших с ними
Ответственность за эскалацию напряженности на границе несет Армения - глава Минобороны Азербайджана
Cheniere купит сырьевой газ для СПГ-завода в США с привязкой к JKM
Гренландия прекращает выдачу лицензий на разведку нефти и газа
На черноморское побережье Турции обрушились ливни, жертвами непогоды стали не менее 6 человек
В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс. - статистика
ЕС рассчитывает на содействие Москвы в расследовании крушения "Боинга" на востоке Украины
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о вакансии женщины-оператора АЗС
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом