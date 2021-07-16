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Происшествия 16.07.2021 17:33

18 человек, по уточненным данным, было на борту аварийно севшего в Томской области Ан-28 - МЧС

МЧС уточнило численность людей на борту самолета Ан-28, который в пятницу совершил аварийную посадку в Томской области.

"По уточненным данным, 18 на борту было человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области.

Ранее поступала информация о том, что в самолете было 17 или 19 человек.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что транспортировкой экипажа и пассажиров в Томск занимается один вертолет Ми-8. Между тем ранее сообщалось о том, что шестеро пассажиров предпочли вертолету микроавтобус.

В пятницу у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Позже спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета.

Все пассажиры и экипаж оказались живы. Информированный источник сообщал агентству, что один из пилотов при посадке сломал ногу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Тэги: РОССИЯ, ТОМСК, САМОЛЕТ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]