18 человек, по уточненным данным, было на борту аварийно севшего в Томской области Ан-28 - МЧС

МЧС уточнило численность людей на борту самолета Ан-28, который в пятницу совершил аварийную посадку в Томской области.
"По уточненным данным, 18 на борту было человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области.
Ранее поступала информация о том, что в самолете было 17 или 19 человек.
Сотрудник пресс-службы также сообщил, что транспортировкой экипажа и пассажиров в Томск занимается один вертолет Ми-8. Между тем ранее сообщалось о том, что шестеро пассажиров предпочли вертолету микроавтобус.
В пятницу у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Позже спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета.
Все пассажиры и экипаж оказались живы. Информированный источник сообщал агентству, что один из пилотов при посадке сломал ногу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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