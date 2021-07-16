Президент Азербайджана назначил нового посла в Таджикистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Алимирзамина Аскерова послом в Таджикистане.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиев отозвал Гасана Мамедзаде с должности посла Азербайджана в Таджикистане.

Х.Насирзаде