Афганистан, Пакистан и Узбекистан в сотрудничестве с США договорились о расширении регионального взаимодействия

Представители США, Афганистана, Пакистана и Узбекистана достигли принципиального согласия относительно учреждения четырехсторонней дипломатической платформы, рассчитанной на укрепление регионального взаимодействия, информирует в пятницу американское внешнеполитическое ведомство.
"Стороны рассчитывают на долговременные мир и стабильность в Афганистане, что является критическим для взаимодействия в регионе", - отмечается в коммюнике госдепа США.
"Признавая историческую возможность открытия сулящих перспективы торговых путей, стороны заявили о намерении расширять торговлю, выстраивать транзитные связи, усиливать отношения в деловой сфере", - подчеркивается в коммюнике.
"Стороны достигли соглашения относительно того, чтобы провести встречу в ближайшие месяцы и определить условия сотрудничества ради взаимного блага", - говорится в сообщении госдепа США.
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