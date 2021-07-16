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СНГ 16.07.2021 18:51

Афганистан, Пакистан и Узбекистан в сотрудничестве с США договорились о расширении регионального взаимодействия

Представители США, Афганистана, Пакистана и Узбекистана достигли принципиального согласия относительно учреждения четырехсторонней дипломатической платформы, рассчитанной на укрепление регионального взаимодействия, информирует в пятницу американское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны рассчитывают на долговременные мир и стабильность в Афганистане, что является критическим для взаимодействия в регионе", - отмечается в коммюнике госдепа США.


"Признавая историческую возможность открытия сулящих перспективы торговых путей, стороны заявили о намерении расширять торговлю, выстраивать транзитные связи, усиливать отношения в деловой сфере", - подчеркивается в коммюнике.


"Стороны достигли соглашения относительно того, чтобы провести встречу в ближайшие месяцы и определить условия сотрудничества ради взаимного блага", - говорится в сообщении госдепа США.


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЦЕНТРАЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]