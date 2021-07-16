НАТО завершила миссию в Афганистане

Североатлантический альянс завершил свою военную миссию в Афганистане, сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические и военные источники.

"НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане после почти двух десятилетий", - информирует DPA.

При этом не уточняется, на каком этапе находится вывод участвовавших в этой миссии сил НАТО.





США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.





На этой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.