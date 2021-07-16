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Дальнее зарубежье 16.07.2021 19:20

НАТО завершила миссию в Афганистане

Североатлантический альянс завершил свою военную миссию в Афганистане, сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические и военные источники.

"НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане после почти двух десятилетий", - информирует DPA.

При этом не уточняется, на каком этапе находится вывод участвовавших в этой миссии сил НАТО.


США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.


На этой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]