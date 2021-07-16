Страны АТЭС намерены наращивать выпуск и поставки вакцин от коронавируса - заявление по итогам неформального саммита

Лидеры стран-участниц форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество" (АТЭС) заявили о намерении наращивать выпуск и поставки вакцин от коронавируса, содействовать добровольной передаче соответствующих технологий на согласованных условиях.
"Мы признаем широкую иммунизацию населения против КОВИД-19 в качестве глобального общественного блага. Мы будем приумножать наши усилия по наращиванию выпуска и поставок вакцин, поддерживать глобальные усилия по распределению вакцин и поощрять добровольную передачу технологий, их производство на взаимосогласованных условиях", - говорится в совместном заявлении, принятом в пятницу по итогам неформального саммита АТЭС.
В документе подчеркивается, что пандемия продолжает наносить сокрушительные удары по населению и экономикам региона АТЭС.
"Мы сможем преодолеть чрезвычайную ситуацию в здравоохранении только посредством скорейшего обеспечения равного доступа к безопасным, эффективным, гарантированно качественным и разумным по стоимости антиковидным вакцинам", - подчеркивается в заявлении.
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