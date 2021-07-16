В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс. - статистика

В Великобритании зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу за сутки - в стране впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. новых заражений COVID-19, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства.
Согласно этим данным, в стране за последние 24 часа диагностировали 51 тыс. 870 случаев заражений COVID-19, что является рекордным показателем с середины января. Для сравнения, накануне этот показатель составил 48 тыс. 553, неделю назад - чуть более 42 тыс., а еще неделей раньше назад - около 35,2 тыс.
Кроме того, в Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали 49 смертей среди инфицированных. Накануне зафиксировали 63 летальных исхода среди людей с COVID-19, что также является максимальным показателем суточной смертности с 26 марта.
Как отмечает Sky News, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации жителей. По данным британского Минздрава, уже более двух третей взрослого населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Несмотря на рост случаев заболевания и смертности, власти Великобритании намерены перейти к финальной стадии снятия ограничений в Англии.
"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус - хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - заявил ранее на этой неделе министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.
С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество человек в ресторанах и ночных клубах.
Однако мэр Лондона Садик Хан в среду попросил корпорацию Transport for London (TfL) продолжить требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте даже после отмены в Англии ограничений.
Кроме того, с 19 июля начнут снимать ограничения и в Шотландии. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, Шотландия перейдет к нулевому уровню ограничений, в соответствии с которым социальная дистанция сократится до одного метра, в помещении разрешат собрания до восьми человек, а в общественных заведениях - до десяти человек. Пабы и рестораны будут работать до полуночи.
В Великобритании за время пандемии коронавируса выявили свыше 5,3 млн случаев COVID-19, более 128,6 тыс. инфицированных скончались. Между тем, в стране зафиксировали более 4,3 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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