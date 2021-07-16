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Происшествия 16.07.2021 21:25

ЕС рассчитывает на содействие Москвы в расследовании крушения "Боинга" на востоке Украины

В руководстве ЕС рассчитывают на сотрудничество России в выяснении обстоятельств крушения лайнера "Малазийских авиалиний", рухнувшего на востоке Украины в 2014 году.

"17 июля мы вспоминаем о седьмой годовщине крушения борта МН17 "Малазийских авиалиний", когда 298 человек из 17 стран лишились жизней", - говорится в распространенном в пятницу коммюнике ЕС, приуроченном к годовщине.

"ЕС рассчитывает на сотрудничество России в установлении ответственности (виновных), в том числе в рамках трехсторонних переговоров Австралии, Нидерландов и России", - отмечается в документе.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), рухнул в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам на востоке Украины.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

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Тэги: ЕС, МН17, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]