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Бизнес и законодательство 16.07.2021 22:48

Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Китай в пятницу начал онлайн-торговлю квотами на выбросы углекислого газа, сообщает агентство "Синьхуа".

Данный шаг был предпринят в целях оказания содействия сокращению выбросов СО2, заявило министерство экологии и окружающей среды КНР.

Торги стартовали на Шанхайской экологической и энергетической бирже с котировкой 48 юаней за тонну ($7,4). К закрытию рынка цена поднялась до 51,23 юаня ($7,92), то есть на 6,7%.

За день были заключены сделки с объемом квот 4,1 млн тонн на общую сумму 210 млн юаней ($32 млн), по данным Shanghai Securities News.

В начальный список предприятий, охваченных китайским рынком торговли квотами, входят более 2 тыс. электроэнергетических компаний. По оценке Минэкологии, объем выбросов СО2 этих предприятий превышает 4 млрд тонн в год.

С этой точки зрения китайский рынок можно назвать крупнейшим в мире по масштабу охватываемых им выбросов парникового газа, отмечает "Синьхуа".

Торговля квотами - это процесс купли и продажи разрешений на выброс СО2 и других парниковых газов. Получив распределенные квоты, предприятия могут продавать излишние объемы другим компаниям, которые в них нуждаются.

В течение 3-5 лет в программу будут включены представители еще семи отраслей, включая химический и нефтехимический сектора, производство строительных материалов, железной руды и стали, цветных металлов, бумаги, а также авиакомпании.

Торговля квотами направлена на создание рыночного механизма контроля за выбросами парниковых газов. Также она послужит важным фактором для целей Китая по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

В настоящее время КНР занимает первое место в мире по объему выбросов.

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Тэги: КИТАЙ, ВЫБРОСЫ, КВОТЫ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]