Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Китай в пятницу начал онлайн-торговлю квотами на выбросы углекислого газа, сообщает агентство "Синьхуа".
Данный шаг был предпринят в целях оказания содействия сокращению выбросов СО2, заявило министерство экологии и окружающей среды КНР.
Торги стартовали на Шанхайской экологической и энергетической бирже с котировкой 48 юаней за тонну ($7,4). К закрытию рынка цена поднялась до 51,23 юаня ($7,92), то есть на 6,7%.
За день были заключены сделки с объемом квот 4,1 млн тонн на общую сумму 210 млн юаней ($32 млн), по данным Shanghai Securities News.
В начальный список предприятий, охваченных китайским рынком торговли квотами, входят более 2 тыс. электроэнергетических компаний. По оценке Минэкологии, объем выбросов СО2 этих предприятий превышает 4 млрд тонн в год.
С этой точки зрения китайский рынок можно назвать крупнейшим в мире по масштабу охватываемых им выбросов парникового газа, отмечает "Синьхуа".
Торговля квотами - это процесс купли и продажи разрешений на выброс СО2 и других парниковых газов. Получив распределенные квоты, предприятия могут продавать излишние объемы другим компаниям, которые в них нуждаются.
В течение 3-5 лет в программу будут включены представители еще семи отраслей, включая химический и нефтехимический сектора, производство строительных материалов, железной руды и стали, цветных металлов, бумаги, а также авиакомпании.
Торговля квотами направлена на создание рыночного механизма контроля за выбросами парниковых газов. Также она послужит важным фактором для целей Китая по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.
В настоящее время КНР занимает первое место в мире по объему выбросов.
США просили Узбекистан принять афганцев, сотрудничавших с ними
Ответственность за эскалацию напряженности на границе несет Армения - глава Минобороны Азербайджана
На черноморское побережье Турции обрушились ливни, жертвами непогоды стали не менее 6 человек
В Великобритании впервые за полгода суточный показатель заражений COVID-19 превысил 50 тыс. - статистика
ЕС рассчитывает на содействие Москвы в расследовании крушения "Боинга" на востоке Украины
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
РФ и КНР пытаются опорочить западные вакцины от COVID-19 - Белый дом
Кубинский президент после серии акций протестов заявил, что США не смогли «уничтожить» Кубу
В США и Канаде готовятся к новой волне аномальной жары и продолжают бороться с природными пожарами
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о вакансии женщины-оператора АЗС
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом