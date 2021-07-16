Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0229 GBR   2.3526 TRY   0.1984

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.07.2021 22:53

РФ и КНР пытаются опорочить западные вакцины от COVID-19 - Белый дом

Москва и Пекин распространяют информацию, которая подрывает доверие к вакцинам от коронавируса COVID-19, произведенным странами Запада, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Центр глобального взаимодействия Госдепартамента выявил, что Россия и Китай продвигают свои вакцины путем распространения сообщений, которые подрывают вакцины западного производства", - заявила Псаки в ходе брифинга.

По словам Псаки, Россия и Китай, в частности, распространяют сообщения, в которых "преувеличивают побочные эффекты западных вакцин".

Ранее в этом году глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что ряд стран мира, в том числе Россия, занимаются дезинформацией по теме вакцин от коронавируса COVID-19, и это опасно для всего мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ВАКЦИНЫ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


Похожие новости


Совместная работа над решением проблемы изменения климата позволит частично снизить напряженность в отношениях США и РФ - Керри Керри и Путин подчеркнули важность совместной работы США и России по целому ряду климатических проблем - Госдеп Советник президента США Салливан обсудил с главой МИД Франции Россию и КНР - Белый дом ФБР ведет расследование в отношении американской компании за поставки товаров фирме в РФ, находящейся в санкционном списке Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России" У РФ и США совпадают интересы в определенных сферах - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]