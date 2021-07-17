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17.07.2021 12:07

ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei

Банк ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC с сегодняшнего дня запускают акцию, дающую возможность стать обладателями гаджетов от Huawei. Клиенты ВТБ (Азербайджан) при оплате картами в сети ресторанов общественного питания KFC, получают возможность выиграть ценные призы Huawei.

Минимальная сумма, на которую должен быть сделан заказ, составляет 7 AZN. Каждая транзакция на эту сумму и выше дает шанс выиграть один из трех призов: смарт-часы, Bluetooth-наушники или смарт-браслет.

Победители акции будут определены по числу проведенных транзакций. Участник, совершивший наибольшее число платежей, получит смарт-часы, замеряющие ритм сердца и уровень кислорода в крови, а также обладающие функцией мгновенной передачи изображений OneHop – HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition. Участник, занявший второе место получит Bluetooth-наушники с функцией активного шумоподавления и работающие без подзарядки 10 часов – HUAWEI FreeBuds 4i, а обладатель третьего места – смарт-браслет HUAWEI Band 6, который также беспрерывно измеряет ритм сердцебиения и уровень кислорода в крови, а также имеет 96 режимов тренировок. Подробнее о функциях гаджетов можно узнать тут consumer.huawei.com/az

В случае, если несколько участников совершат равное число транзакций, для определения победителей будет рассматриваться сумма всех осуществленных платежей. Например, если два участника в течение месяца совершат по 10 платежей – первый на 100 AZN, а второй на 90 AZN, то победителем становится первый участник. Аналогично будут определяться обладатели второго и третьего мест.

Желающие приобрести карты ВТБ (Азербайджан) могут оставить свое обращение по ссылке https://bit.ly/3qTmc0v.

Акция продлится до 16 августа.

Есть у вас есть дополнительные вопросы, вы можете позвонить на короткий номер 986 или написать нам вFacebook и Instagram, и мы обязательно ответим!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]