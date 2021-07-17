Азербайджан получил от Метровагонмаша еще 20 вагонов для Бакметрополитена

ЗАО «Бакинский метрополитен» получил еще 20 вагонов в рамках контракта с российским ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ).

«Метровагонмаш в конце июня отправил в Баку четыре поезда метро по пять вагонов каждый. Эти поезда получены Бакметрополитеном. В ближайшие дни в Наримановском электродепо будет проведена проверка поездов и их тестовое испытание, после чего они будут запущены на линию», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакметрополитене.

Таким образом, количество вагонов Бакинского метрополитена, отвечающих требованиям современных стандартов, достигло 95.

Контракт с «Метровагомаш» на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год и предусматривает ежегодную поставку в Азербайджан 20 современных вагонов метро. В июне 2020 года Азербайджан получил первые 20 современных вагонов в рамках подписанного контракта.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

Метровагонмаш поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ. За 2018-2019гг завод поставил в метро Баку 8 пятивагонных поездов метро серии 81-765.Б/766.Б.

Н.Аббасова