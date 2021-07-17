Выручка Азербайджана в I полугодии от экспорта нефти увеличилась на 7,6% - до $5,7 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июне 2021 года составил 13 млн 545 тыс. 898,77 тонн (номенклатурный код 2709), что на 11,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $5 млрд 743 млн 625,87 тыс. (рост на 7,6%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июне составила 65,19% (69,47% в первом полугодии 2020 года).
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июне 2021 года составляла $56,5 за баррель.
Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти оставалась Италия, на долю которой пришлось 48,7% всего экспорта "черного золота" за 6 месяцев.
Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Индия.
В целом, за отчетный период основной объем азербайджанской нефти был поставлен в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Израиль, Китай, Индия и Тунис.
Структура экспорта нефти в январе-июне по основным странам-покупателям:
|Страна
|Объемы (в тоннах)
|Стоимость (тыс., $)
|Италия
|6593792,1
|2756878,74
|Испания
|865947,16
|338 981,82
|Индия
|845590,52
|346 185,84
|Израиль
|707759,32
|322902,58
|Португалия
|568445,86
|254801,46
|Хорватия
|543516,7
|228050,92
|Украина
|480800,72
|173237,94
|Тунис
|406537,03
|178788,31
|Турция
|326657,8
|136577,56
|Канада
|278174,6
|140031,95
|Китай
|277 516,67
|102 592,36
|Таиланд
|277100,94
|134110,72
|Германия
|272078,76
|128473,84
|Беларусь
|270691,94
|118892,03
|Великобритания
|270508,23
|124677,97
|Чехия
|120392,67
|61 012
|Франция
|91755,21
|45737,11
|Ирландия
|87840,9
|41737,54
|Румыния
|84725,08
|30584,11
|Россия
|487,77
|232,64
А.Азизов
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