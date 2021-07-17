Выручка Азербайджана в I полугодии от экспорта нефти увеличилась на 7,6% - до $5,7 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июне 2021 года составил 13 млн 545 тыс. 898,77 тонн (номенклатурный код 2709), что на 11,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $5 млрд 743 млн 625,87 тыс. (рост на 7,6%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июне составила 65,19% (69,47% в первом полугодии 2020 года).

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июне 2021 года составляла $56,5 за баррель.

Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти оставалась Италия, на долю которой пришлось 48,7% всего экспорта "черного золота" за 6 месяцев.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Индия.

В целом, за отчетный период основной объем азербайджанской нефти был поставлен в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Израиль, Китай, Индия и Тунис.

Структура экспорта нефти в январе-июне по основным странам-покупателям:

Страна Объемы (в тоннах) Стоимость (тыс., $) Италия 6593792,1 2756878,74 Испания 865947,16 338 981,82 Индия 845590,52 346 185,84 Израиль 707759,32 322902,58 Португалия 568445,86 254801,46 Хорватия 543516,7 228050,92 Украина 480800,72 173237,94 Тунис 406537,03 178788,31 Турция 326657,8 136577,56 Канада 278174,6 140031,95 Китай 277 516,67 102 592,36 Таиланд 277100,94 134110,72 Германия 272078,76 128473,84 Беларусь 270691,94 118892,03 Великобритания 270508,23 124677,97 Чехия 120392,67 61 012 Франция 91755,21 45737,11 Ирландия 87840,9 41737,54 Румыния 84725,08 30584,11 Россия 487,77 232,64

А.Азизов