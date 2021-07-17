Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0071 RUR   0.0229 GBR   2.3405 TRY   0.1994

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.07.2021 12:41

Выручка Азербайджана в I полугодии от экспорта нефти увеличилась на 7,6% - до $5,7 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июне 2021 года составил 13 млн 545 тыс. 898,77 тонн (номенклатурный код 2709), что на 11,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $5 млрд 743 млн 625,87 тыс. (рост на 7,6%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июне составила 65,19% (69,47% в первом полугодии 2020 года).

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июне 2021 года составляла $56,5 за баррель.

Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти оставалась Италия, на долю которой пришлось 48,7% всего экспорта "черного золота" за 6 месяцев.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Индия.

В целом, за отчетный период основной объем азербайджанской нефти был поставлен в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Израиль, Китай, Индия и Тунис.

Структура экспорта нефти в январе-июне по основным странам-покупателям:

Страна Объемы (в тоннах) Стоимость (тыс., $)
Италия 6593792,1 2756878,74
Испания 865947,16 338 981,82
Индия 845590,52 346 185,84
Израиль 707759,32 322902,58
Португалия 568445,86 254801,46
Хорватия 543516,7 228050,92
Украина 480800,72 173237,94
Тунис 406537,03 178788,31
Турция 326657,8 136577,56
Канада 278174,6 140031,95
Китай 277 516,67 102 592,36
Таиланд 277100,94 134110,72
Германия 272078,76 128473,84
Беларусь 270691,94 118892,03
Великобритания 270508,23 124677,97
Чехия 120392,67 61 012
Франция 91755,21 45737,11
Ирландия 87840,9 41737,54
Румыния 84725,08 30584,11
Россия 487,77 232,64

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ВЫРУЧКА


Похожие новости


SOCAR в I полугодии увеличила экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 18%, нефти - сократила на 17% Определены объемы экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск на июль SOCAR в III квартале направит на экспорт по Баку-Новороссийск свыше 250 тыс. т нефти Выручка Азербайджана в январе-мае от экспорта нефти составила около $5 млрд SOCAR увеличила в январе-мае экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 14 раз Выручка Азербайджана в январе-апреле от экспорта нефти превысила $4,3 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]